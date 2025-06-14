Balıkesirspor'da Ertekin'e veda

BALIKESİR, (DHA)- 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükselme hedefini Play-Off finalinde kaçıran Balıkesirspor'da kulübün efsane ismi olan teknik direktör İsmail Ertekin'le yollar ayrıldı. Daha önce 2013'te 2'nci Lig'de, 2014'te de 1'inci Lig'de tarihi şampiyonluklar yaşatarak Süper Lig'e taşıdığı kırmızı-beyazlılara geçen sezon 10 yıl sonra dönerek Play-Off'ta hüsran yaşayan tecrübeli teknik adamla vedalaşıldı. Kırmızı-beyazlı yönetim, İsmail Ertekin'e teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız ve sözleşmesi sona eren İsmail Ertekin hocamıza teşekkür ettik. Takımımızın bir parçası olarak, büyük özveri ve profesyonellikle çalışan değerli hocamız İsmail Ertekin ve teknik heyetimizle karşılıklı anlaşarak yeni sezonda birlikte olmama kararını almış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik heyetine kulübümüze verdiği emek ve hizmetler için minnet ve şükranlarımızı sunar, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

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