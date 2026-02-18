Balıkesirspor'da iki sakat

BALIKESİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Alanya 1221 FK'ya yenilerek Play-Off yarışında yara alan Balıkesirspor iki fire birden verdi. Kırmızı-beyazlılarda Alanya 1221 maçında sakatlanan Serhat Velioğlu’na yapılan detaylı muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sol alt adalesinde birinci derece kas yırtığı tespit edildiği açıklandı. Yine aynı maç öncesi yapılan ısınmada Talha Doğuş da sol alt adalesinden sakatlandı. İki futbolcunun tedavilerine başlandığı belirtildi. Balıkesirspor bu hafta pazar günü Eskişehir Anadolu deplasmanına çıkacak.