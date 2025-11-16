Balıkesirspor'da kaleci sıkıntısı

BALIKESİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak Play-Off yarışına ortak olan Balıkesirspor'da 1 numara krizi patlak verdi. Kırmızı-beyazlılarda birinci kaleci Furkan Yardım ile ikinci kaleci Yasin Yiğit Berber'in bahis soruşturmasına karışması keyifleri kaçırdı. İki file bekçisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi nedeniyle gözler üçüncü kaleci Talha Demirkol'a çevrildi.

Ligde oynanan 10 maçta Balıkesirspor'un kalesini Furkan (25) korurken, Yiğit (23) kupada 1 kez görev yaptı. Amatör lisansı olan Talha (19) ise U19 Ligi'nde 1 müsabakaya çıktı. PFDK'nın alt liglerde yer alıp isimleri bahis soruşturmasına karışan oyuncularla ilgili cezaları yarın açıklaması bekleniyor. 3'üncü Lig kulüplerinin soruşturma nedeniyle lige ocak ayına kadar ara verilmesini talep ettiği iddia edilirken, Bal-Kes kalecileri ceza alır ve lig ocak ayına kadar ara verilmeden tekrar başlatılırsa evindeki Uşakspor maçına Talha'yla çıkacak.

