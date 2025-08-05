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Balıkesirspor'dan orta saha takviyesi

Ajans Haberleri
  • 05.08.2025 11:28
  • Giriş: 05.08.2025 11:28
  • Güncelleme: 05.08.2025 11:28
Kaynak: DHA
Balıkesirspor'dan orta saha takviyesi

BALIKESİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da kiralık forma giyen Pendiksporlu orta saha oyuncusu Yekta Sönmez ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki merkez orta sahayla 1 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Balıkesirspor’umuz, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969’da kiralık olarak forma giyen Pendikspor’lu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Yekta ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

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