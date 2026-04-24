Balıkesirspor - Eskişehirspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı için geri sayım başladı. Nesine 3. Lig Play-Off etabında oynanacak bu kritik mücadele, üst lige yükselme hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor. “Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” ve “maç şifresiz mi?” soruları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Play-off kapsamında oynanacak karşılaşmanın detayları şu şekilde:

Tarih: 24 Nisan 2026 Cuma

Saat: 20:00

Stadyum: Balıkesir Atatürk Stadyumu

Bu mücadele, iki takım arasındaki play-off turunun ilk maçı olacak. Rövanş karşılaşması ise Eskişehir’de oynanacak.

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri açıklandı:

Platform Kanal Yayın Türü Tivibu Tivibu Spor Şifresiz ve Canlı

Maç, Tivibu Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

“Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı canlı izle” aramaları, maç saatine yaklaşırken artış gösteriyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu Spor üzerinden yayına erişebilecek.

Tivibu Spor Frekans Bilgileri

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Symbol Rate: 25000

25000 FEC: 3/4

PLAY-OFF EŞLEŞMESİ VE KRİTİK YOL

Balıkesirspor, sezonu 58 puanla 5. sırada tamamlayarak play-off’a katılmaya hak kazandı. Rakibi Eskişehirspor ise ligi 2. sırada tamamladı. Bu eşleşmeden galip ayrılan takım, bir üst turda Karşıyaka - Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Karşılaşma play-off 1. turunun ilk ayağıdır.

Rövanş maçı Eskişehir’de oynanacaktır.

Kazanan takım bir üst turda güçlü bir rakiple karşılaşacaktır.

