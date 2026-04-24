Balıkesirspor - Eskişehirspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Nesine 3. Lig Play-Off karşılaşması kapsamında oynanacak bu önemli mücadelenin yayın bilgileri, saat detayı ve canlı izleme seçenekleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Balıkesirspor - Eskişehirspor maçına dair tüm detaylar…

  • 24.04.2026 13:23
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı için geri sayım başladı. Nesine 3. Lig Play-Off etabında oynanacak bu kritik mücadele, üst lige yükselme hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor. “Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” ve “maç şifresiz mi?” soruları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Play-off kapsamında oynanacak karşılaşmanın detayları şu şekilde:

  • Tarih: 24 Nisan 2026 Cuma
  • Saat: 20:00
  • Stadyum: Balıkesir Atatürk Stadyumu

Bu mücadele, iki takım arasındaki play-off turunun ilk maçı olacak. Rövanş karşılaşması ise Eskişehir’de oynanacak.

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri açıklandı:

PlatformKanalYayın Türü
TivibuTivibu SporŞifresiz ve Canlı

Maç, Tivibu Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı canlı izle” aramaları, maç saatine yaklaşırken artış gösteriyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu Spor üzerinden yayına erişebilecek.

Tivibu Spor Frekans Bilgileri

  • Frekans: 11853 MHz
  • Polarizasyon: H (Yatay)
  • Symbol Rate: 25000
  • FEC: 3/4

PLAY-OFF EŞLEŞMESİ VE KRİTİK YOL

Balıkesirspor, sezonu 58 puanla 5. sırada tamamlayarak play-off’a katılmaya hak kazandı. Rakibi Eskişehirspor ise ligi 2. sırada tamamladı. Bu eşleşmeden galip ayrılan takım, bir üst turda Karşıyaka - Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

  • Karşılaşma play-off 1. turunun ilk ayağıdır.
  • Rövanş maçı Eskişehir’de oynanacaktır.
  • Kazanan takım bir üst turda güçlü bir rakiple karşılaşacaktır.

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacaktır.

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda?

Maç Tivibu Spor kanalından yayınlanacaktır.

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı şifresiz mi?

Evet, karşılaşma şifresiz olarak canlı yayınlanacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacaktır.

Rövanş maçı nerede oynanacak?

Rövanş karşılaşması Eskişehir’de oynanacaktır.

