Balıkesirspor - Eskişehirspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Nesine 3. Lig Play-Off karşılaşması kapsamında oynanacak bu önemli mücadelenin yayın bilgileri, saat detayı ve canlı izleme seçenekleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Balıkesirspor - Eskişehirspor maçına dair tüm detaylar…
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı için geri sayım başladı. Nesine 3. Lig Play-Off etabında oynanacak bu kritik mücadele, üst lige yükselme hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor. “Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” ve “maç şifresiz mi?” soruları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Play-off kapsamında oynanacak karşılaşmanın detayları şu şekilde:
- Tarih: 24 Nisan 2026 Cuma
- Saat: 20:00
- Stadyum: Balıkesir Atatürk Stadyumu
Bu mücadele, iki takım arasındaki play-off turunun ilk maçı olacak. Rövanş karşılaşması ise Eskişehir’de oynanacak.
BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri açıklandı:
|Platform
|Kanal
|Yayın Türü
|Tivibu
|Tivibu Spor
|Şifresiz ve Canlı
Maç, Tivibu Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE
“Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı canlı izle” aramaları, maç saatine yaklaşırken artış gösteriyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu Spor üzerinden yayına erişebilecek.
Tivibu Spor Frekans Bilgileri
- Frekans: 11853 MHz
- Polarizasyon: H (Yatay)
- Symbol Rate: 25000
- FEC: 3/4
PLAY-OFF EŞLEŞMESİ VE KRİTİK YOL
Balıkesirspor, sezonu 58 puanla 5. sırada tamamlayarak play-off’a katılmaya hak kazandı. Rakibi Eskişehirspor ise ligi 2. sırada tamamladı. Bu eşleşmeden galip ayrılan takım, bir üst turda Karşıyaka - Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
- Karşılaşma play-off 1. turunun ilk ayağıdır.
- Rövanş maçı Eskişehir’de oynanacaktır.
- Kazanan takım bir üst turda güçlü bir rakiple karşılaşacaktır.
Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 20:00’de başlayacaktır.
Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda?
Maç Tivibu Spor kanalından yayınlanacaktır.
Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı şifresiz mi?
Evet, karşılaşma şifresiz olarak canlı yayınlanacaktır.
Maç nerede oynanacak?
Karşılaşma Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacaktır.
Rövanş maçı nerede oynanacak?
Rövanş karşılaşması Eskişehir’de oynanacaktır.