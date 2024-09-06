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Balıkesirspor, Muhammed Demirci’yi kadrosuna kattı

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, son olarak Tuzlaspor’da forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 21:51
  • Giriş: 06.09.2024 21:51
  • Güncelleme: 06.09.2024 21:51
Kaynak: İHA
Balıkesirspor, Muhammed Demirci’yi kadrosuna kattı

TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş alt yapısından yetişen 29 yaşındaki orta saha oyuncu Muhammed Demirci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konuya ilişkin Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor’umuz son olarak Tuzlaspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve Muhammed Demirci’ye hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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