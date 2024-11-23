Balıkesirspor - Nevşehir Belediyespor: 3-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor evinde Nevşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek üst sıralar için umutlandı. Konuk Nevşehir Belediyespor maçın 20'inci dakikasında Mehmet Nur ile öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Balıkesirspor ise 45'inci dakikada Bertuğ'un kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Balıkesirspor 49'uncu dakikada Celal Emir'in golüyle beraberliği yakaladı. 53'üncü dakikada Balıkesirspor, Volkan'ın golüyle öne geçti: 2-1. Güvenç, Balıkesirspor adına üçüncü golü kaydetti: 3-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, 3 puan Bal-Kes'in oldu.