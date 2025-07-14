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Balıkesirspor, Teknik Direktör Cem Kavçak ile sözleşme imzaladı

Ajans Haberleri
  • 14.07.2025 14:05
  • Giriş: 14.07.2025 14:05
  • Güncelleme: 14.07.2025 14:05
Kaynak: İHA
Balıkesirspor, Teknik Direktör Cem Kavçak ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele edecek Balıkesirspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig 4 Grup ekibi Balıkesirspor, Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Balıkesirspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla Teknik Direktör Cem Kavçak ile 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Cem Kavçak ve ekibine Balıkesirspor’umuzda başarılar dileriz" denildi.

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