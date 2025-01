Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin: "Uşakspor maçını kazanacağız"

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ligde her maçı kazanmak için saya çıktıklarını ve hafta sonu oynayacakları Uşakspor müsabakasını da kazanmak istediklerini söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor’da Teknik Direktör İsmail Ertekin, deplasmanda 3-0 kazanılan Fatsa Belediyespor maçının ardından takımın genel durumunu ve hafta sonu oynanacak Uşakspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Fatsa Belediyespor müsabakasının oldukça başarılı geçtiğini belirten Teknik Direktör İsmail Ertekin, “Çok fazla pozisyon vermeden ve çok fazla pozisyon bularak oynadığımız bir maç oldu. Zaman zaman hatalar, zaman zaman iyi işler yaptık. Sonuç itibarıyla kazandığımız için mutluyuz. Devre arasındaki çalışmalarımızın oldukça yaradığını gördük. Takımımızı ikinci yarının ilk maçı için oldukça olumlu buldum. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder” diye konuştu.



İkinci yarı değerlendirmesi

Ligde 14 maçlarının kaldığını dile getiren İsmail Ertekin, "Bundan sonraki maçları da kazanmak için gerekli tüm çabamızı sarf edeceğiz. Her maç bir final. Biz de finalleri kaybetmeyi düşünmüyor, tüm maçlarımızı kazanmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta da kazanarak devam ederiz” dedi.



Uşakspor maçını kazanacağız"

Deneyimli çalıştırıcı, cumartesi günü oynanacak Uşakspor mücadelesi ile ilgili düşüncelerini de aktardı. Ertekin, “Uşakspor karşılaşması kolay bir maç olmayacak. Kazanma iç güdüsü yüksek bir takım olduk şu anda. Onun için bu maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Antalya kampını iyi değerlendirdik. Şu an kötü oynayan oyuncu sayımız neredeyse hiç yok gibi. Bütün oyuncular büyük bir gayretle takıma yardımcı olmaya çalışıyor. İnşallah oyuncu grubu çalışmalarına bu şekilde devam eder ve sonuçları elde ederek mutlu sona ulaşırız” ifadelerini kullandı.