Balıkesirspor'un konuğu Tire 2021

İZMİR, (DHA)

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çayelispor'u 1-0 yenerek 42 puana ulaşan ve averajla liderliğini sürdüren Balıkesirspor yarın evinde 23 puanı bulunan 12'nci sıradaki Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak 23'üncü hafta maçı saat 14.00'te başlayacak. Son 5 maçını gol yemeden kazanan zirve ortağı Muğlaspor, son sıradaki Adıyaman FK'nın konuğu olacak. Üst üste 3 galibiyet alarak Play-Off hattına giren 34 puanlı Uşakspor deplasmanda kendisiyle aynı puandaki Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak.

1'inci Grup'ta düşme hattındaki Kuşadasıspor, 4'üncü basamaktaki Düzcespor'a misafir olacak. İkinci yarıda galibiyeti bulunmayan Bornova 1877, ligin dibine demir atan Ergene Velişemespor deplasmanında çıkış arayacak. 3'üncü Grup'ta namağlup Aliağa Futbol evinde 3'te 3 yapma hedefiyle Çankayaspor'u ağırlayacak. Zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor'la evinde oynayacak. 4'üncü Grup'ta ateş hattından çıkmak isteyen Denizlispor, ilk 6 hedefindeki Kırıkkale FK ile evinde rakip olacak. Sonuncu 7 Eylül Turgutlu 1984 ise 6'ncı Zonguldakspor'la evinde karşılaşacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.