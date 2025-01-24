Balıkesirspor'un konuğu Uşakspor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Balıkesirspor yarın Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Uşakspor'u konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Son 5 maçını kazanan Balıkesirspor seyircisi önünde 6'da 6 yapmaya çalışacak. Son 5 karşılaşmada 3 yenilgi, 2 beraberlik alan Uşakspor ise galibiyet özlemini sonlandırıp ilk 6'ya girmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Ercan Kılıç'la yollarını ayıran 1'inci Grup ekibi Bornova 1877, evinde 23 Elazığ FK ile kozlarını paylaşacak. 3'üncü Grup'ta geçen hafta Aliağa deplasmanından eli boş dönen Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Çankaya Spor karşısında galibiyet arayacak. Namağlup Aliağa Futbol ise deplasmanda lider Küçükçekmece Sinopspor'la karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.