Balıkesirspor – Yeşil Yalova FK: 1-2
Kaynak: DHA
BALIKESİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında evinde Yeşil Yalova FK ile karşı karşıya gelen Balıkesirspor müsabakayı 2-1 kaybederek turnuvadan elendi. Balıkesirspor 11’inci dakikada Bora’nın golüyle öne geçerken, Yalova temsilcisi 26’ncı dakikada Murat’ın golüyle tabelayı eşitledi. Maçın ilk devresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Yalova FK, 64’üncü dakikada İzzet’le üstünlük sayısını buldu: 1-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kupada gülen taraf Yeşil Yalova FK oldu.