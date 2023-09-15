Balıkesirspor’da 12 yeni transfer mukavele imzaladı

Balıkesirspor önündeki transfer engeli son buldu. Transfer yasağı olan kulüpte engel kalktı, 12 futbolcu transferi açıklandı.



Balıkesirspor yönetimi anlaşmazlık olan futbolcu dosyalarıyla ilgili son dakika atağı ile borçları ödeyerek, transferin son günü ve son dakikalarda anlaşmalar yaparak, transfer yasağını kaldırdı.

Balıkesirspor yönetim kurulu sosyal medya hesaplarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve Başkan Yardımcısı Yasin Sağay’a teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Nedim Ömer’in imzasıyla yayımlanan mesajda, "Karanlıktan Aydınlığa’ sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda, uzun yıllardır beklenen transfer yasağı resmen kalkmıştır. Bu sürecin en başından bu yana bizden desteklerini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Yasin Sağay başta olmak üzere bize inanan ve güvenen herkese teşekkür ederiz" denildi.

Transfer yasağının resmen kalkmasıyla Balıkesirspor’la sözleşme imzalayan futbolcular tek tek açıklanmaya başladı. Balıkesirspor’un yeni transferleri şöyle:

Oktay Bala, Görkem Kıran, Kaleci Hüseyin Altıntaş, Asım Hamza Çebi, Muhsin Yıldırım, Utkan Gökçen, Erkan Süer, Rahmi Anıl Başaran, Hakan Akgül, Müslüm Yat, Ömer Faruk Yaylacı ve Göksu Mutlu."