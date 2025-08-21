Balıklar karaya 10 milyon yıl daha erken çıkmış olabilir

ABD, (DHA) - POLONYA’da bulunan fosilleşmiş izlerin, balıkların karaya göç tarihini 10 milyon yıl geriye çekebileceği bildirildi.

Polonya’daki Kutsal Haç Dağları’nda keşfedilen izler, balıkların çok daha erken dönemde karada sürünmeye çalıştığını gösterdi. Araştırma ekibinin lideri Piotr Szrek, bulunan izlerin günümüzde yaşayan akciğerli balıkların kıyıda sürünürken bıraktıkları izlere çok benzediğini belirterek, “Bu izler rastgele çırpınmalar değil, bilinçli bir sürünme hareketi” dedi.

Çalışma kapsamında kazılarda 240’tan fazla fosilleşmiş çukur ve oyuk ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Bunların, balıkların ağızlarını kuma bastırıp kendilerini yukarı doğru çekerek oluşturduğu düşünülüyor. Zürih Üniversitesi’nden paleontolog Christian Klug, ilk başta inanmak istemediğini söyleyerek, “Ama veriler ve yerinde incelemeler beni ikna etti. Bu keşif ilham verici” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları izleri incelerken ilginç bir detaya da rastladı. 36 izde balıkların başlarını yana yatırdığı görüldü ve bunların 35’i sola doğruydu. Bu durum, tarihteki ilk el baskınlığı (solaklık) örneklerinden biri olabilir. Ekibin lideri Szrek, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz, sol tarafa belirgin bir tercih var” diye konuştu.

Uzmanlara göre bu keşif, balıkların karada yaşamı denemeye başladığını ve evrimsel sürecin düşünüldüğünden daha erken başladığını gösteriyor.

Yale Üniversitesi’nden biyolog Chase Brownstein, bu izlerin gerçekten akciğerli balıklara ait olup olmadığı konusunda şüpheli olduğunu aktardı. Ancak Szrek, farklı bölgelerde benzer izler üzerinde yapılacak çalışmaların daha net sonuçlar verebileceğini dile getirdi.