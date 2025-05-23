Balıklı Köprüsü çöküyor

İstanbul Esenyurt'ta kolonundan beton parçalarının döküldüğü, kirişlerindeki demirlerin göründüğü Balıkyolu Köprüsü çevredekileri tedirgin etti.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, ‘‘Yükten dolayı artık demir kesiti o kadar küçülmüş ki burkulma bile var. Demiri koruyan beton kaplama kaybolmuş artık. Burada korozyondan dolayı demir çapları küçülmüş durumda. Yani yük bindikçe demir artık burkuluyor. Bu ne demektir? 'Ben göçüyorum, bana çare üretin, yoksa ben göçeceğim' demektir’’ dedi.