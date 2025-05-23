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Balıklı Köprüsü çöküyor

Yaşam
  • 23.05.2025 05:00
  • Giriş: 23.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 23.05.2025 05:00
Kaynak: DHA
Balıklı Köprüsü çöküyor
Fotoğrafar: DHA

İstanbul Esenyurt'ta kolonundan beton parçalarının döküldüğü, kirişlerindeki demirlerin göründüğü Balıkyolu Köprüsü çevredekileri tedirgin etti.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, ‘‘Yükten dolayı artık demir kesiti o kadar küçülmüş ki burkulma bile var. Demiri koruyan beton kaplama kaybolmuş artık. Burada korozyondan dolayı demir çapları küçülmüş durumda. Yani yük bindikçe demir artık burkuluyor. Bu ne demektir? 'Ben göçüyorum, bana çare üretin, yoksa ben göçeceğim' demektir’’ dedi.

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