Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı
Zeytinburnu'da Özel Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde bulunan S.G. isimli kişi, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Husumetli oldukları belirtilen 2 saldırgan Beyoğlu'nda yakalanırken S.G. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA-AA
İstanbul'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Olay, Zeytinburnu'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde yaşandı.
Hastane bahçesine giden motosikletli iki kişi, takip ettikleri husumetli oldukları belirtilen S.G'ye silahlı saldırı düzenledi.
Yaralanan S.G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan saldırganlar, polis ekiplerinin çalışmasıyla Beyoğlu'nda yakalandı.