Balıklı Rum Hastanesi’nde “Örgütlenme ihlali” kararı

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nda 1991’den beri seçim yapılmaması üzerine “örgütlenme özgürlüğünün ihlali” kararı verdi.

AYM, mahkemeye başvurarak seçim yapılmasını isteyen ancak talepleri reddedilen Efthymia Meentzlou, Evdoksia Galanopulo, Katina Evdokiya Veriopolos, Keti Vuças ve Maria Filimon’u haklı buldu. Aynı zamanda vakfın doğal üyesi olan cemaat üyeleri 11 Şubat 2014’te Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, mahkemedeki savunmasında seçim hususunda 2013’te hazırlanan yönetmelik geçerliği olduğunu, yeni yönetmelik hazırlanıncaya kadar da yönetim kurulu seçimlerinin yapılmayacağını söyledi.

Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimi hususunda yürürlükte olan bir usul bulunmadığından yeni bir seçim yapılmasının hukuken mümkün olmayacağını ileri sürerek davanın reddini istedi.

Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi de bu yönde karar vererek 8 Aralık 2015’te davanın reddine karar verdi. Yargıtay da ilk derece mahkemesini kararını onadı. Nihai kararı başvuruculara Ocak 2019’da tebliğ etti. Cemaat üyeleri bunun üzerine dosyayı AYM’ye götürdü. Haklarının Lozan Antlaşması ile korunduğunu belirten Meentzlou, Galanopulo, Veriopolos, Vuças ve Filimon bu durumun mahkemece gözardı edildiğini kaydetti. Vakfı hiçbir yönden denetleyemediklerini kaydetti. Ayrıca mülkiyet hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüklerinin ihlal edildiğini ifade etti. AYM de Anayasa’nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.