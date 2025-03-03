Balıklıgöl nerede? Balıklıgöl'ün tarihi nedir?

Balıklıgöl, Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde yer alan, hem dini hem de tarihi açıdan büyük öneme sahip bir doğal güzelliktir.

Şanlıurfa şehir merkezinde bulunan bu kutsal göl, Hz. İbrahim’in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak kabul edilir ve bu nedenle özellikle inanç turizmi açısından büyük ilgi görmektedir.

İçerisinde yaşayan sazan balıkları, halk arasında kutsal kabul edilmekte ve beslenmelerine izin verilse de avlanmaları yasaktır.

Her yıl binlerce turist ve hacı adayı, Balıklıgöl’ü ziyaret ederek hem manevi atmosferi solumakta hem de bu tarihi mekânın güzelliklerini keşfetmektedir.

BALIKLIGÖL’ÜN TARİHİ

Balıklıgöl’ün tarihi, Hz. İbrahim ve Kral Nemrut efsanesine dayanmaktadır.

Rivayete göre Nemrut, putperest inançlara karşı çıkan Hz. İbrahim’i cezalandırmak için onu devasa bir ateşe attırır.

Ancak Allah, ateşi suya, odunları ise balıklara dönüştürerek Hz. İbrahim’i korur.

Böylece bugünkü Balıklıgöl ve içerisindeki kutsal balıklar oluşur.

Tarihi boyunca birçok medeniyetin ilgisini çeken bu göl, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde de korunarak bugüne kadar ulaşmıştır.

Günümüzde Balıklıgöl, Halil-ür Rahman Camii ve Rızvaniye Camii ile birlikte Şanlıurfa'nın en önemli turistik ve dini merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.