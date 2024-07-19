Balın kilogram maliyeti hesaplandı

TAB Başkanı Ziya Şahin, bu yıl 1 kilogram balın maliyetinin 261 lira olduğunu söyledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, bu yıl 1 kilogram balın üreticiye maliyetinin 261 TL olduğunu söyledi.

Şahin, Birliğin merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılı bal maliyeti ve balda sahtecilik konularına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bal ve arı ürünlerini dünyaya entegre edebilmek için arılarda ıslah çalışmaları ve balda kimliklendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Şahin, "7 çeşit balımızın uluslararası arenada yer bulması için yayınlar yaptık. 7 arı türünde ıslah çalışmalarını bitirdik" ifadelerini kullandı.

Balda taklit ve tağşişin önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli inceleme ve analizleri yapması gerektiğine işaret eden Şahin, "Bu konuda 2022 yılında Bakanlığımızın ileri derecedeki analizler için edindiği nükleer manyetik rezonans (NMR) cihazı bekliyor. Maalesef ülkemizde NMR cihazını kullanmaktan imtina ediyoruz. Sayın Bakan söz verdi, cihaz 2024 yılının sonunda kullanılacak. Dolayısıyla Türk balının pazardaki en büyük engeli, taklit ve tağşiş bu şekilde çözülürse Türk arıcılığının pazar değeri artmış olacaktır" diye konuştu.