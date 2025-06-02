Balina kemiğinden yapılma alet bulundu

Haber Merkezi

İspanya’da yapılan kazılarda, insanların balina kemiğinden yaptığı en eski aletler keşfedildi. Bu buluntular, Paleolitik Çağ’da kıyı topluluklarının denizle düşündüğümüzden daha yoğun etkileşim kurduğunu gösteriyor. Bilim insanları, Biskay Körfezi çevresinde ortaya çıkarılan 83 balina kemiği aletini ve 90’dan fazla kemiği inceledi.

Kütle spektrometrisi ve radyokarbon tarihleme yöntemleriyle yapılan analizler, kemiklerin mavi balina, ispermeçet balinası, oluklu balina, gri balina ve muhtemelen Grönland balinası gibi en az beş büyük türden geldiğini ortaya koydu. En eski örneklerin 19-20 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Önceki en eski buluntular sadece 5 bin yıl öncesine tarihleniyordu. Bu da çalışmayı oldukça önemli hale getiriyor.

Araştırmacılar, o dönemde insanların aktif olarak balina avlamadığını, kıyıya vuran ölü hayvanların kemiklerinden faydalandığını düşünüyor. Kemiğin sert ve dayanıklı yapısı, onu avcılıkta işe yarar bir malzeme haline getiriyor.