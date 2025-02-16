Balinanın yuttuğu kanocu konuştu: "Ne kadar derinde olduğumu bilmiyordum"

Venezuelalı genç kanocu Adrian Simancas, balina tarafından yutulduğu anları anlattı.

Yirmi üç yaşındaki genç babasıyla birlikte Şili'nin güneyindeki Macellan Boğazı'nda kürek çekerken bir kambur balina tarafından kısa süreliğine yutuldu.

Adrian'ın 49 yaşındaki babasının, gezinti sırasında yükselen dalgaları görüntülemek için kanosunun arkasına sabitlediği kamera yaşananları görüntülemeyi başardı.

Adrian ve babası Dall Simancas yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

🇨🇱 | Impactante: Joven es tragado y expulsado por una ballena en el Estrecho de Magallanes, Chile.



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Adrian'ın babası Dall Simancas olay anını "Arkamı döndüğümde Adrian'ı göremedim. Denizden çıktığını görene kadar bir an için endişelendim. Sonra bir şey gördüm, büyüklüğü nedeniyle büyük olasılıkla bir balina olduğunu düşündüm" ifadeleriyle anlattı.

"GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA BALİNANIN AĞZININ İÇİNDEYDİM"

Simancas ise o anlara ilişkin "Arkamdan bir şeyin bana çarptığını, üzerime kapandığını ve suya batırdığını hissettim. Gözlerimi kapattım ve tekrar açtığımda balinanın ağzının içinde olduğumu fark ettim" dedi.

Simancas "Bir şeyin ağzının içinde olduğumu anlamam bir saniye sürdü, belki de beni yediğini, bir orka ya da deniz canavarı olabileceğini düşündüm" diye konuştu.

"Dünya üzerindeki en ekstrem yerlerden birinde vahşi yaşamla bir karşılaşmaydı" diyen Simancas, "Yüzeye doğru yükseldiğimi hissetmeye başladığımda beni ağzından dışarı fırlattı. İki saniye boyunca yükseldim ve sonunda yüzeye çıktığımda beni yemediğini, yırtıcı bir hayvan olmadığını fark ettim" ifadelerini kullandı.

"GÖRSEYDİM, BENİ DAHA DA KORKUTURDU"

Simancas şunları söyledi:

"Balinanın içinde hayatta kalma olasılığını düşündüm. Artık onu durdurmak için mücadele edemeyeceğim için beni yutarsa ne yapabileceğimi merak ettim. O sırada beni çoktan yutmuştu, bu yüzden bundan sonra ne yapacağımı düşünmem gerekiyordu. Nefesimi tutup tutamayacağımdan biraz korkuyordum çünkü ne kadar derinde olduğumu bilmiyordum ve yukarı çıkmamın uzun zaman aldığını hissettim. Sırtın ve yüzgecin göründüğü anı görmemiştim. Görmedim ama duydum. Bu beni tedirgin etmişti. Ama daha sonra, videoyla birlikte, aslında o kadar devasa bir boyutta önümde belirdiğini fark ettim ki, belki de görseydim beni daha da korkuturdu."

"EŞSİZ BİR DENEYİM"

Adrian "ikinci şans" olarak tanımladığı bu deneyimin sadece hayatta kalmakla ilgili değil, aynı zamanda düşünmekle de ilgili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: