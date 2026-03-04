“Balistik mühimmat”tan hemen sonra: NATO Sözcüsü’nden AA’ya açıklama

NATO Sözcüsü Allison Hart, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) “balistik mühimmat imha edildi” açıklamasının ardından AA’ya açıklama yaptı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleri devam ederken, bugün MSB tarafından yapılan açıklamada, “İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz”de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği” ifade edildi.

Olayın hemen ardından NATO’dan açıklama geldi. NATO Sözcüsü Allison Hart, AA’ya yaptığı yazılı açıklamada, “İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz” dedi.

AA’nın haberinde şu satırların yer alması dikkat çekti: “NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart ‘Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür’ ifadesini kullandı.”

HEDEF TÜRKİYE DEĞİLDİ

AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, füzenin hedefinin "Türkiye olmadığını" söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Füzenin Kıbrıs Rum kesimindeki bir üssü hedef aldığını ancak rotasından saptığını düşünüyoruz" dedi.