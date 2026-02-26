Balkan ruhu, punk isyanı: Kultur Shock'tan Türkiye'de 3 konserlik seri

Mavi yakalı göçmenlerin Seattle'dan dünyaya yayılan sesi Kultur Shock, "30 Years of Optimism" isimli Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’de üç konserlik bir seriye imza atacak. Grup İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da sahne alacak.

BALKAN COĞRAFYASINDAN DÜNYAYA YAYILAN ÖFKE

Saraybosna Kuşatması'nın ardından ABD'nin Seattle kentine göç eden Gino Srđan Yevdjevich öncülüğünde 1996 yılında kurulan Kultur Shock, Balkan müzik kültürünün geleneksel ritimlerini punk, metal ve rock tınılarıyla harmanlayarak eşsiz bir füzyon yarattı. Kurulduğu günden bu yana "mavi yakalı bir göçmen grubu" olma kimliğini gururla taşıyan ekip, anavatanlarındaki savaşın ve yıkımın izlerini müziklerine taşıyarak kapitalizme, faşizme ve ayrımcılığa karşı sert sözler kaleme alıyor.

EZİLENLERLE DAYANIŞAN BİR FÜZYON

'Balkan brass' geleneklerini distorsiyonlu gitarlarla birleştiren ve 'sevdalinka' gibi yerel unsurları isyankâr bir dille yeniden üreten grup, işçi sınıfının, göçmenlerin ve yersiz yurtsuz bırakılanların öfkesini sahneye taşıyor. Repertuarlarında sadece kendi coğrafyalarının acılarına değil, dünya üzerindeki çeşitli halkların direnişlerine ve hak arayışlarına selam duran, ezilenlerle dayanışma gösteren parçalara da özel bir yer ayırıyor.

30 YILLIK "KÜLTÜREL ŞOK"

Sadece bir müzik grubu değil, aynı zamanda uluslararası bir "kültürel şok" projesi olan Kultur Shock, yeraltı gypsy-punk sahnelerinden uluslararası festivallere uzanan 30 yıllık serüvenini yeni bir çift albümle taçlandırıyor. Grup, bu tarihi dönüm noktasını kutladıkları turnede, yüksek enerjili sahne performanslarını Türkiye'deki dinleyicileriyle paylaşacak.

Turne kapsamındaki Türkiye konserlerinin takvimi şu şekilde:

• 10 Nisan 2026, Cuma - İstanbul (Roxy)

• 11 Nisan 2026, Cumartesi - Eskişehir (FStop / İzole)

• 12 Nisan 2026, Pazar - Ankara (6:45 KK)

Grubun konser biletleri satışa sunuldu.