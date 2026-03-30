Balkanlar'da 'İsrail' gerilimi: Hırvatistan, Brdo-Brijuni Zirvesi'ni iptal etti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelediği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımı nedeniyle "Brdo-Brijuni Süreci" Liderler Zirvesi'ni iptal etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milanovic'in, Vucic'in son dönemde yaptığı açıklamalar ve siyasi duruşu nedeniyle ülkesinde mayısta yapılması planlanan "Brdo-Brijuni Süreci" Liderler Zirvesi'ne gelmemesi gerektiğini belirttiği ifade edildi.

KARŞILIKLI 'TEHDİT' SUÇLAMALARI

İki lider arasındaki gerilim, son dönemde karşılıklı suçlamalarla tırmanmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic; Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova arasındaki savunma iş birliğini "bölgesel tehdit" olarak tanımlarken, Milanovic de benzer bir çıkışı İsrail ile silah ticareti yapan Vucic için yapmıştı.

Vucic, iptal kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Orada zaten işim yoktu. Ancak her zaman diyaloğa açığım" ifadelerini kullanarak kararın yerinde olduğunu savundu.

BRDO-BRİJUNİ SÜRECİ NEDİR?

2013 yılında Slovenya ve Hırvatistan'ın girişimiyle başlatılan Brdo-Brijuni Süreci, Avrupa Birliği'nin genişleme sürecini değerlendirmek ve bölge ülkeleri arasındaki sorunların çözümü için bir diyalog ortamı sağlamayı hedefliyor. Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB arasındaki en üst düzey gayriresmi platformlardan biri kabul edilen süreç, bölgedeki ekonomik ve altyapısal öncelikleri belirleme amacı taşıyor.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı, gerekli koşulların sağlanması durumunda zirvenin düzenlenmesinin yeniden değerlendirileceğini kaydetti.