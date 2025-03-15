Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor: Sıcaklıklarda ani düşüş yaşanacak!

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 18 Mart'tan itibaren 15 ila 20 derece düşmesinin beklendiğini belirterek, tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bölgeler için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren bölgede 15 ila 20 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

NE ZAMANA KADAR ETKİSİ SÜRECEK?

Soğuk ve yağışlı havanın, bölge genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, salı günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüşle tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendiriliyor.

EKSİ DERECELER GÖRÜLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz ediyor.

18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul ve Yalova'da 2, Tekirdağ'da 1, Kocaeli ve Sakarya'da 0, Edirne ve Kırklareli'de -2 derece olması öngörülüyor.

İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı.