Balkans Beyond Borders ödülleri sahiplerini buldu

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

16. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü’nü Begüm Aksoy ve Derya Ar’ın yönettiği Türkiye yapımı 'İsmimi Yaz' isimli film kazandı.

Balkan ülkeleri arasında kültürel diyalog ve genç sinemacılar arasında iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlayan festival bu yıl ilk kez 6-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşti.

Festivalde En İyi Film Ödülü’nü Begüm Aksoy ve Derya Ar’ın yönettiği 'İsmimi Yaz' filmi kazandı. En İyi İlk Film Ödülü, Bulgar yönetmen Lina Pavlova'nın 'The Journey of Matress' filmine verildi. Seyirci Ödülü'nü de Çamran Azizoğlu’nun yönettiği 'Kravat' filmi kazandı.

Festivalin Mansiyon Ödülleri, Türkiye yapımı yönetmen Deniz Büyükkırlı'nın 'Tavuk Suyuna Çorba', Bulgaristan yapımı yönetmen Anthony Hristov'un 'Cats No Have Roots' ve Hırvatistan yapımı 'Rahlo' filmlerine sunuldu. Yapay Zekâ Ödülü ise İran yapımı Farnoosh Abedi’nin yönettiği 'Holy Heaveness'a, Mansiyon Ödülü Türkiye’den Abdullah Çelik’in 'Karga, Kaşık ve Diğer Çocuk' filmine verildi.