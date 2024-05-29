Balkonda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük’te bir sitede bulunan dairenin balkonunda çıkan yangın söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1005. Cadde’de bulunan Doğuş Sitesinde Abdullah Alıkan’a ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin alev ve dumanları fark etmesiyle Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek, alevleri söndürdü. Yangın eve sarmadan söndürülürken, maddi hasar oluştu.