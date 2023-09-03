Balkonda maganda kurşunuyla ölmüştü, çatışma anları ortaya çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde 71 yaşındaki adamın balkonda otururken öldüğü çatışma anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan, olayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2 şüpheli ev hapsine çarptırıldı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, 23 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. ve S.A., henüz bilinmeyen sebepten dolayı M.G., N.E., E.T. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu balkonda oturan Hüseyin Çiçek (71), göğsünden, M.G. bacak kısmından, N.E. elinden ve E.T. bacak kısmından yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili S.Ö. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ev hapsine çarptırıldı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde, iki grubun sokakta karşılaştığı ve pompalı tüfek ile çatıştıkları görülürken, adli mercilere sevk edilen 4 şüpheliden 2’sinin ev hapsine, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.