Balkondan düşen 2 aylık bebek hayatını kaybetti: Anne gözaltına alındı

Çorum'da, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 aylık Buğlem E. yaşamını yitirdi. Anne Eda Nur E. gözaltına alındı.

Çorum'da annesinin balkondan attığı iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti, anne gözaltına alındı.

Olay, dün öğleden sonra Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. 2 aylık Buğlem E., iddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Buğlem'in düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis, 26 yaşındaki anne Eda Nur E.'nin ifadesine başvurdu. Eda Nur E.'nin psikolojik tedavi gördüğü, ilaç kullandığı ve çelişkili ifade vermesi sonrası gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.