Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 31.08.2024 11:20
  • Giriş: 31.08.2024 11:20
  • Güncelleme: 31.08.2024 11:20
Kaynak: İHA
Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya’da 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi Küçükkumköprü Caddesinde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Ecrin Kabasakal, ailesiyle yaşadığı 4. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 4 yaşındaki Ecrin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ecrin Kabasakal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BirGün'e Abone Ol