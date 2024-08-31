Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Konya’da 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi Küçükkumköprü Caddesinde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Ecrin Kabasakal, ailesiyle yaşadığı 4. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 4 yaşındaki Ecrin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ecrin Kabasakal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.