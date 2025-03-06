Balkondan 'düştüğü' iddia edilen hamile kadın öldü: 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde balkondan 'düştüğü' iddia edilen yabancı asıllı hamile kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yabancı asıllı A.H.A.A. (20), gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde 4. kattaki evinin balkonundan zemine 'düştü'.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.H.A.A. ve 28 haftalık olduğu öğrenilen bebek kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çamaşır asarken dengesini kaybederek balkondan düştüğü iddia edilen kadının evli olduğu A.K.A.K. (30) ile evde bulunan yabancı asıllı S.N.H. ve A.H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olaydan önce evden tartışma seslerinin geldiği öne sürüldü.