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Balkondan tüfekle ateş açtı, kendini eve kilitledi: 3 saat sonra gözaltına alındı

Kayseri’de balkondan tüfekle havaya ateş açan 55 yaşındaki N.D., polisin gelmesi üzerine kendisini eve kilitledi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından kapıyı açan N.D., gözaltına alındı.

Güncel
  • 18.04.2025 07:12
  • Giriş: 18.04.2025 07:12
  • Güncelleme: 18.04.2025 07:13
Kaynak: DHA
Balkondan tüfekle ateş açtı, kendini eve kilitledi: 3 saat sonra gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Kayseri’de balkondan tüfekle havaya ateş açıp, polisin gelmesiyle kendisini eve kilitleyen N.D. (55), 3 saat süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23. 00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi, Meriç Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.

N.D.'nin balkona çıkıp tüfekle havaya ateş açması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis N.D.'ye kapıyı açması için uyarıda bulundu.

Kendisini eve kilitleyen N.D., polise kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından N.D., evden çıkarılarak gözaltına alındı.

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