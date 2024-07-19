Ballı maaşlar hız kesmiyor

Çift maaşlı bürokratlara yenileri eklendi. 18 Temmuz’da gerçekleşen yeni atamalar ile AKP milletvekili aday adayları kamuda koltuk sahibi olurken çift maaşlılardan boşalan koltukları yeni çift maaşlılar doldurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile çok sayıda bürokrat kamuda ikinci koltuğuna kavuşurken bazı AKP’li bürokratlara da ödül gibi görevlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na getirildi. Hakkı Susmaz’ın, aynı zamanda ULAK Haberleşme A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptığı öğrenildi.

GÖNÜL ALAN GÖREVLENDİRME

Uzun yıllar boyunca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı görevini yürüten Metin Kıratlı da Anayasa Mahkemesi Üyeliğine atandı. Kıratlı’nın aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin de devam ettiği bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları bunlarla da sınırlı kalmadı. TBMM’nin 27’nci döneminde Samsun’dan AKP milletvekili adayı olan Bekir Keleş, Hakkı Susmaz’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü kadrosunda görevlendirildi. Keleş’in, 28’inci dönemde de AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ancak aday gösterilmediği belirtildi.

DİYANET'TEN ADLİ TIP YARDIMCILIĞI’NA

2003-2007 yılları arasında din görevlisi olarak çalışan, 2007’de ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na geçen Ahmet Bensiz’in ise Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı’na getirildiği ifade edildi. Kısa bir süre Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda da görev yapan Bensiz’in de 1 Kasım 2015 tarihinde AKP milletvekili adayı olduğu kaydedildi.

Ataması gerçekleşen diğer isimler ve kariyerleri ise şöyle sıralandı:

• Mustafa Levent Sungur: TOKİ Başkanlığı’na getirilen Sungur, aynı zamanda Emlak Konut Yönetim Kurulu üyeliği de yapıyor.

• Hakan Gedikli: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne getirilen Gedikli, Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanvekili koltuğunda oturuyor.

• Kasım Yenigün: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne atanan Yenigün, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı da yapıyor.

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SİNAN ATEŞ DAVASI

Sinan Ateş soruşturmasında ismi geçen Tarık Yusuf Uçar ise Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Müşteki ve sanık avukatlarının adını dile getirdiği Uçar'ın isminin, dava dosyasına giren HTS kayıtlarında da geçtiği kaydedildi.