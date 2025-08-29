Ballı takas iptal olmalı

Malatya’daki 187 dükkân ile Çeşme, Alaçatı, Ankara ve Aydın’daki 15 değerli kamu arazisinin takasında kamunun 1,3 milyar TL’lik zarara uğratıldığı öne sürüldü. Kamu zararına yol açtığı belirtilen zarara konu takasta kullanılan Çeşme’deki kamu arazisine komşu araziye biçilen değer, iddiaların haklılığını gözler önüne serdi.

Malatya’daki eski Şire Pazarı’nın yenilenmesi için 2020’de açılan ihaleyi Ankara merkezli İş-Kaya Yapı kazandı. Firma 187 dükkân inşa ederek TOKİ’ye teslim etti. Dükkânların karşılığında firmaya Çeşme, Alaçatı ve Didim’in de aralarında olduğu kentlerden, toplam değeri 2 milyar 55 milyon TL’lik arsa verildi. Malatya’daki dükkânların değeri ise 1 milyar 860 milyon TL olarak hesaplanarak aradaki fark firmadan alındı.

ESNAFA ANONS

Tartışmalar devam ederken takasa konu dükkânların yer aldığı pazar alanıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Pazar esnafına, belediye tarafından yapıldığı belirtilen anons ile pazarın rezerv alan olmaktan çıkarıldığı duyuruldu. Gelişmeyle ilgili konuşan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kamu kurumlarının süreç boyunca sorumluluk almadığının altını çizdi. Bakırlıoğlu, özetle şöyle konuştu: “Şire Pazarı rezerv alan olmaktan çıkarılmış. Önceki gün esnafa bu durum, ‘Müjde’ diye anons edilmiş. Rezerv alan iptal olduysa trampa işlemi de iptal olmuş demektir. Bu, belgeler elimize ulaştığından bu yana söylediğimiz gibi milletin malını, ranta peşkeş çekme girişimiydi. Bu yanlıştan dönülmesi elbette sevindiricidir. Ancak buradan iktidara açıkça seslenmek istiyorum, bu rezaletin iptal edilmesi sorumluları aklamaz ve sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu trampayı teklif eden ve onay veren herkes hakkında soruşturma açılmalıdır.”