‘Ballı takas’ şikâyeti sonuçsuz: Gizli tanık mı olmam lazım?

Malatya Yeşilyurt’taki bir şirkete ait 187 dükkanın, 15 değerli arazi ile takas edildiği öne sürüldü. İddianın sahibi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 187 dükkanın değerinin çok altında ücretle takas edildiğini belirterek, takas işlemi nedeniyle kamunun 1 milyar 360 milyon TL’lik zarara uğratıldığını savundu.

Takas işleminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yazısıyla gerçekleştiğini belirten Bakırlıoğlu, takasta İşkaya isimli bir firmanın lehine hareket edildiğini öne sürdü.

BAKIRLIOĞLU’NDAN TEPKİ

Takas işlemiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun işleme konulmadığı bildirildi. CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bir milletvekili olarak suç duyurusunda bulunuyorum. Bunun dikkate alınması için gizli tanık ya da iftiracı mı olmam lazımdı?” diyerek tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, başvuru dosyasını ve “İşleme konulmama” kararının detaylarını, aralarında BirGün’ün de yer aldığı gazetecilerle paylaştı. Takasa sokulan, deniz manzarası bulunan ve otel bölgesinde yer alan Çeşme ve Alaçatı’daki 53 bin metrekarelik arazilerin 5 bin 500 ile 7 bin TL arasında değerlendirildiğini anımsatan Bakırlıoğlu, şunları söyledi: “Aynı tarihlerde Özelleştirme İdaresi, İzmir Güzelbahçe’deki spor tesis alanı statüsündeki başka bir yerin metrekaresini 31 bin 800 TL’den satışa çıkardı. Ayrıca, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da aynı dönemde İzmir’de imarsız tarlaları açık artırmayla satışa çıkardı. Bu tarlalara 11 bin TL muhammen bedel biçildi ve tarlalar, 11 bin TL’nin de üzerinde tutarlara satıldı. Özetle tarla, 11 bin TL’den fazla para ederken denize nazır imarlı arsa 5 bin 500 TL ediyormuş.”

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Savcılığın yalnızca Bakanlıktan görüş alarak karar verdiğinin altını çizen Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Zaten bizim söylediğimiz de bakanlığa bağlı GEDAŞ’ın doğru değerleme yapmadığıdır. Savcılık, SPK lisanslı bilirkişiye dahi başvurmamıştır. Bu kadar delili koymuşum, emsal satışları ortaya koymuşum. Ne yapmam lazım? ‘Duyduğuma göre…’ mi demem lazım. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kamu zararının ortaya çıkarılması için mücadele edeceğiz.”