Ballı takasta yeni perde

Malatya Yeşilyurt’taki bir şirkete ait 187 dükkanın, 15 değerli arazi ile takas edildiği öne sürüldü. İddianın sahibi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 187 dükkanın değerinin çok altında ücretle takas edildiğini belirterek, takas işlemi nedeniyle kamunun 1 milyar 360 milyon TL’lik zarara uğratıldığını savundu.

Takas işleminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yazısıyla gerçekleştiğini belirten Bakırlıoğlu, takasta İşkaya isimli firmanın lehine hareket edildiğini öne sürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, çarpıcı iddianın ardından jet hızıyla açıklama yaptı. Açıklamada, takas işlemlerinin şeffaf yürütüldüğü savunularak, “Değerleme işlemi SPK lisanslı değerleme kuruluşlarınca yapılmıştır” denildi.

Açıklamaya tepki gösteren CHP’li Bakırlıoğlu, “Hangi SPK onaylı değerleme kuruluşları bu işlemi yaptı? Neden isim verilmiyor?” diye sordu. Bakanlığın resmi belgesinde, değerlemenin TOKİ iştiraki GEDAŞ tarafından yapıldığının açıkça yazdığını ifade eden Bakırlıoğlu, "Madem öyle, neden açıklamada bundan hiç bahsedilmiyor?” tepkisini gösterdi.

Bakırlıoğlu, takas işlemine konu olan Alaçatı’daki arazilerin metrekare değerinin 5 bin 500 TL olarak belirlendiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

“Endeksa’nın 2025 yılı emlak verilerine göre, Türkiye’de konut fiyatlarının en yüksek olduğu mahalle Alaçatı. Alaçatı’da Endeksa’nın ‘Yazlık Bölgeler Raporu’na göre metrekare fiyatı 143 bin 971 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Böyle bir yerde metrekaresi 5 bin 500 TL’ye bırakın imarlı arsayı, yolu olmayan tarla bile alınamaz. Kısa bir süre önce Özelleştirme İdaresi, İzmir Güzelbahçe’de aynı imar durumuna sahip bir hazine arazisini açık ihale ile metrekaresi 31 bin TL’ye sattı. Bu tutar ortadayken Alaçatı’da metrekare nasıl olur da 5 bin 500 TL’ye düşer?”

Bakırlıoğlu, kamuya ait kıymetli taşınmazların, değeri tartışmalı işyerleri karşılığında el değiştirmesinin kabul edilemez olduğunu vurgula yarak, “Neden trampa yöntemine başvuruldu? Neden bu işyerlerinin gerçek bedeli ödenmedi?” sorularına yanıt istedi.