Ballon d'Or 2025 adayları açıklandı

Fransız futbol dergisi France Football tarafından her sezon verilen ve dünya futbolunun en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or ödülünün bu yılki adayları açıklandı.

30 kişilik geniş listede, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'den 9 futbolcu yer aldı.

Oynadığı futbolla göz dolduran ve La Liga'yı kazanan Barcelona'dan 4, Real Madrid'den 3, Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 4, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Inter'den ise yalnızca 2 oyuncu listede kendine yer buldu.

Açıklanan 30 kişilik liste şu şekilde:

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Fabian Ruiz (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Joao Neves (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Vitinha (PSG)

Achraf Hakimi (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Pedri (FC Barcelona)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Liverpool)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Denzel Dumfries (Inter)

Lautaro Martínez (Inter)

Harry Kane (Bayern Münih)

Michael Olise (Bayern Münih)

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Declan Rice (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Scott McTominay (Napoli)

Cole Palmer (Chelsea)