Ballon d'Or 2025 adayları açıklandı mı? Ballon d'Or ödül töreni ne zaman?

Ballon d'Or 2025 ödül töreni, futbolseverleri yeniden ekran başına toplayacak. Paris’in kalbinde düzenlenecek tören, hem prestiji hem de yıldızlarla dolu atmosferiyle yılın en dikkat çekici futbol etkinliklerinden biri olacak. France Football’un organize ettiği törende, yalnızca bir futbolcu değil; bir kaleci, bir genç yıldız ve bir kadın futbolcu da başarılarıyla sahneye çıkacak. Tüm gözlerin çevrileceği bu büyük gece, futbolun zirvesinde kimin yer alacağını belirleyecek. Peki, Ballon d'Or 2025 adayları açıklandı mı? Ballon d'Or ödül töreni ne zaman? İşte detaylar!

BALLON D'OR 2025 NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Ballon d'Or 2025 ödül töreni, 22 Eylül 2025 tarihinde Paris’teki Theatre du Châtelet’te gerçekleştirilecek. France Football tarafından organize edilen ve dünya futbolunun en prestijli gecelerinden biri kabul edilen törende, yılın en iyi futbolcusu Ballon d'Or ödülünü alacak.

Ayrıca aynı gece, kalecilere verilen Yashin Trophy ile genç oyunculara verilen Kopa Trophy ödülleri de sahiplerini bulacak. Ödül gecesi, futbol dünyasından birçok önemli ismin katılımıyla adeta bir yıldızlar geçidine sahne olacak.

BALLON D'OR 2025 ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı Ballon d'Or adayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Aday listesinin Ağustos sonu veya Eylül başında France Football dergisi tarafından duyurulması bekleniyor.

Ancak tahminler şimdiden gündemde. Geçtiğimiz yılın kazananı Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, bu yıl da ödülün güçlü adayları arasında gösteriliyor. Real Madrid’in genç yıldızı Jude Bellingham ve Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez de listeye girmesi muhtemel isimler arasında.

Kadın futbolunda ise Barcelonalı Aitana Bonmati, daha önce kazandığı iki Ballon d'Or ile favoriler arasında yer almayı sürdürüyor.

BALLON D'OR TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLİYOR?

Ballon d'Or ödül gecesi yalnızca yılın en iyi futbolcusunu ödüllendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda üç farklı kategori daha öne çıkıyor:

Yashin Trophy: Yılın en iyi kalecisine verilen ödül.

Yılın en iyi kalecisine verilen ödül. Kopa Trophy: 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen ödül.

21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen ödül. Ballon d'Or Féminin: Kadın futbolunda yılın en iyi oyuncusu.

Bu ödüller, dünya futbolunun hem bugünkü yıldızlarını hem de geleceğin yıldız adaylarını taçlandırıyor.