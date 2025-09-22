Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oldu

Fransız futbol dergisi France Football tarafından her sezon verilen ve dünya futbolunun en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananları belli oldu.

Ödüller, Paris'te düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı.

Geçtiğimiz sezonun en iyi futbolcusu, yarıştığı bütün kupaları kazanan PSG'nin yıldız hücum oyuncusu Ousmane Dembélé oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG'de gösterdiği performasla büyük beğeni toplayan 28 yaşındaki Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 44 maçta 29 gol 12 asist kaydetti.

Geçtiğimiz yıl büyük çıkış yapan ve performansıyla futbol kamuoyunun beğenisini kazanan Barcelona'nın 18 yaşındaki süperyıldızı Lamine Yamal ikinci, Dembele'nin takım arkadaşı Vitinha ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk 10'da şu futbolcular yer aldı:

1.Ousmane Dembélé

2. Lamine Yamal

3. Vitinha

4. Muhammed Salah

5. Raphinha

6. Kylian Mbappé

7. Cole Palmer

8. Gianluigi Donnarumma

9. Nuno Mendez

10. Achraf Hakimi

DİĞER ÖDÜLLER

Törende diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın kalecisi Donnarumma, yılın en iyi takımı PSG, yılın en iyi golcüsü Victor Gyökeres, yılın en iyi teknik direktörü ise Luis Enrique oldu.

Öte yandan yılın en iyi genç futbolcusu Lamine Yamal seçilirken sıralamada Kenan Yıldız 5'inci sırada yer aldı.