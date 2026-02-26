Balmorhea, 16 Ekim’de İstanbul’da

‘Delibal’ filminin soundtrack'inde yer alan “Remembrance” parçası ile Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi edinen Teksaslı enstrümantal deneysel müzik grubu Balmorhea, 16 Ekim 2026 tarihinde Epifoni organizasyonuyla IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde İstanbul müzikseverlerle buluşuyor. Biletler 26 Şubat Perşembe saat 12.00'de satışta!

2006’da Rob Lowe ve Michael Muller tarafından Austin’de kurulan Balmorhea, post-rock, indie folk, caz ve klasik müzikten ilham alan özgün enstrümantal soundu ile uzun yıllardır dünya çapında takdir topluyor. Grubun sakin ve duygusal melodileri; gotik katedrallerden modern sanat müzelerine, rock kulüplerinden uluslararası festivallere kadar pek çok farklı mekânda yankı buldu.

Fleet Foxes, Mono, Tortoise, Bear in Heaven, Sharon Van Etten, Damien Jurado ve Here We Go Magic gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Balmorhea, neo-klasik enstrümantal müziğin sınırlarını sürekli genişletmeye devam ediyor.

2025 yılında yayımlanan The Trap (Original Motion Picture Soundtrack), grubun Lena Headey’in ilk uzun metraj filmi için hazırladığı soundtrack albümü olarak müzik dünyasında dikkat çekti. Albüm; piyano, vibrafon, atmosferik gitarlar ve analog synthesizer’larla dokunan tınılarıyla Balmorhea sound’unu sinematografik bir boyuta taşıyor ve grubun film müziği çalışmalarını derinleştiriyor.

Duygusal yoğunluğu yüksek melodileri, atmosferik yapısı ve güçlü sahne anlatımıyla Balmorhea’nın İstanbul’daki konseri, enstrümantal müziğin eşsiz bir örneğini sunacak özel bir gece olarak müzikseverlerle buluşacak.