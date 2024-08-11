Balon savaşı sürüyor: Kuzey Kore, 240 çöp balonunu Güney Kore'ye gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan yaklaşık 240 balonu sınırdan gönderdiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yeniden çöp balonları göndermeye başladığı duyuruldu.

İçinde kağıt ve plastik şişe bulunan yaklaşık 240 balonun sınırdan gönderildiği kaydedilen açıklamada, bazılarının başkent Seul'ü çevreleyen Gyeonggi bölgesine düştüğü bildirildi.

Kuzey tarafının, 28 Mayıs'tan bu yana Güney'e yaklaşık 3 bin 600'den fazla çöp balonu gönderdiği belirtiliyor.

"ÇÖP BALONU" GERİLİMİ

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 3 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.