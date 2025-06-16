Baltaları Saray’a vermek istiyorlar

Haber Merkezi

Uluslararası ve yerel maden tekellerinin ülkedeki rant ve talanının önünü açacak torba kanun teklifine tepkiler sürüyor. Madencilik ve enerji sektöründe denetim ve çevresel etki süreçlerinin askıya alınacağı kanun teklifi AKP milletvekilleri imzasıyla Cuma günü Meclis’e sunuldu. Teklif önümüzdeki hafta Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonunda görüşülmeye başlanacak ve ardından da TBMM Genel Kurulu’na inecek.

AKP iktidarı döneminde maden ve enerji şirketlerine çeşitli imtiyazlar verilerek önü açıldı, doğayı koruma misyonu üstlenen çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçlerinin içi boşaltıldı. Ülkenin geleceği olan ormanlar, yer altı ve yerüstü su kaynakları, tarım alanları ile kıyılar enerji ve maden şirketlerine peşkeş çekildi.

Tüm bunlarla yetinmeyen AKP iktidarı, ‘stratejik yatırım’ adı altında doğal kaynaklarının sermayeye peşkeş çekilmesinin önünü açmak için yeniden harekete geçti. 21 Maddelik kanun teklifine göre, yasal prosedürler ortadan kaldırılarak süreç hızlandırılacak.

SINIRSIZ YETKİ

En önemli maddelerden biri de tek adam rejiminin ruhuna uygun olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sınırsız yetki tanıması oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı öncülüğünde bir kurul oluşturulacak. Belirlenen ‘stratejik ve kritik’ madenlerde son sözü kurul söyleyecek. Bunun yanı sıra acele kamulaştırma kararları bu kurulun imzasıyla yayımlanacak. Böylece tüm süreç tamamen Saray’ın kontrolü altına geçmiş olacak.

Teklifle birlikte yıllar içerisinde birçok kez değiştirilen ve altı boşaltılan ÇED süreçleri işlevini tamamen yitirecek. ÇED sürecinde ilgili kurumlar yanıt vermezse olumlu görüş verdiği varsayılacak.

SÜREÇ HIZLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da teklifle ilgili yaptığı paylaşımda, "ÇED, orman izinleri, imar izinleri gibi uzun ve karmaşık bürokratik işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yeni bir mekanizma devreye girecek. Böylece 48 ayı bulabilen izin süreçleri 18 aya kadar düşürülebilecek” demişti.

Mera, orman ve koruma statüsü bulunan tüm arazilerde artık madencilik faaliyeti yapılabilecek. MAPEG bu konuda tam yetkili olacak ve kendisine devredilen ormanlık alanları şirketlere peşkeş çekebilecek.

KAMU YARARIYMIŞ

Zeytinlikler, maden sahaları için kamulaştırılabilecek. Madencilik faaliyeti yürütülebilecek.

Bu doğa talanının yanında maden şirketlerine indirim de yapılacak. Ruhsat bedellerinde yüzde 30 indirim yapılacak, böylece talan süreci hem hızlanacak hem de ‘ucuzlayacak.’

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YENİ TALAN DÜZENİ

Torba yasayı değerlendiren ve tepki gösteren KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği açıklama yaptı. Kanun teklifinin neler getireceği şöyle özetlendi:

• ÇED ve Ruhsat Süreçleri kısaltılacak, ÇED sürecinde diğer izinler alınabilecek.

• Maden alanlarına denk gelen Ormanlar MAPEG’e ücretsiz devredilecek.

• Kurumlardan görüş alma süreçleri MAPEG tarafından yürütülecek.

• Stratejik ve kritik madenlerde acele kamulaştırma yapılacak.

• Bir alanda farklı madenlerin olması durumunda daha önce tek ruhsat verilirken şimdi farklı ruhsatlar düzenlenecek.

• Muğla yöresindeki termik santrallara kömür sağlamak için zeytinlikler madenciliğe açılacak.

• Enerji yatırımlarında orman tahsis izinleri kolaylaştırılacak.

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji ve maden yatırımları için imar planı yapabilecek, inşaat ruhsatı düzenleyebilecek,

• Kamulaştırma kararları ‘tapu’ sayılacak.

• EPDK’ya acele kamulaştırma yetkisi verilecek.

• Yapı ruhsatı almadan işletmeye geçmiş olan enerji yatırımlarından bu belgeler istenmeyecek, üretim devam edecek.

• Kanun Teklifi ekinde yer alan iki adet kroki ve koordinat tablosu yer alan zeytinlikler kamulaştırılacak ve kömür madenciliği yararına açılacaktır. Tabloda N19 ve N20 No’lu pafta noları yer almaktadır. Koordinatlar Muğla’yı, Yatağan, Kemerköy civarına, büyük ihtimalle Akbelen civarındaki parsellere denk gelmektedir.

• Mücadele çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizi enerji ve maden şirketleri için daha da dikensiz gül bahçesi yapan söz konusu kanun teklifine karşı ekoloji ve meslek örgütleri ile siyasi partilerin hep birlikte mücadele ederek, teklifin yasalaşmasını engellemek için hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz. “

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MAKSAT VEKİLLERİN İŞİ GÖRÜLSÜN

100’den fazla vekilin imzasıyla Meclis’e sunulan kanun teklifinde dikkat çekici isimler bulunuyor. Kaçak kimyasal atık havuz inşa eden ve bölgedeki su kaynaklarını kirleten AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz imzacılar arasında. Yine altın ihracatçısı Ahlatcı Holding’in patronunu yeğeni AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı ve ülke ülke altın keşfine çıkan AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin de imzacılar arasında bulunuyor.