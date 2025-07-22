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Baltalimanı Kemik Hastanesi'ndeki yangın söndürüldü

Sarıyer'de Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Güncel
  • 22.07.2025 16:32
  • Giriş: 22.07.2025 16:32
  • Güncelleme: 22.07.2025 17:34
Kaynak: DHA-AA
Baltalimanı Kemik Hastanesi'ndeki yangın söndürüldü
Fotoğraf: DHA (Ekran görüntüsü)

Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin B Blok'unun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Baltalimanı'ndaki hastanenin B Blok'unun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastanede tedavi görenler dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildi, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları nedeniyle hastanenin B Blok'unun bugünlük kapatıldığı öğrenildi.

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