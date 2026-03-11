Bam Adebayo tarih yazdı: 83 sayı attı, Kobe Bryant'ı geride bıraktı

NBA'de bazı geceler yalnızca bir maç değil, bir spor hikâyesinin dönüm noktası olarak hatırlanır. 10 Mart 2026 gecesi de bunlardan biri oldu.

Miami Heat forması giyen yıldız pivot Bam Adebayo, Washington Wizards karşısında attığı 83 sayıyla Kobe Bryant'ı geride bırakarak NBA tarihinin en yüksek ikinci bireysel skoruna ulaştı ve adını basketbol tarihinin en özel performansları arasına yazdırdı.

Miami’deki Kaseya Center’da oynanan mücadelede Heat, Wizards’ı 150-129 mağlup ederken gecenin tartışmasız yıldızı Adebayo oldu. Sadece sayısıyla değil, maçın başından itibaren kurduğu mutlak dominasyonla da izleyenleri büyüleyen 28 yaşındaki oyuncu, modern NBA’in en unutulmaz performanslarından birini ortaya koydu.

İLK ÇEYREKTEN GELEN FIRTINA

Maçın henüz başında sahada sıradan bir gece olmayacağı belliydi. Adebayo ilk çeyrekte 31 sayı bularak Miami Heat tarihinin bir çeyrekte en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Devre arasına gelindiğinde ise skor tabelasında 43 sayı yazıyordu.

Bu performans özellikle iki açıdan dikkat çekiciydi: Heat’in hücumlarının neredeyse tamamı Adebayo üzerinden şekilleniyordu.

Wizards savunması sürekli ikili sıkıştırma denese de onu durduramadı. Üçüncü çeyreğin sonunda Adebayo’nun toplam sayısı 62’ye ulaşmıştı. Böylece basketbol kamuoyu tek bir soruyu tartışmaya başladı: 100 sayılık efsanevi rekor tehlikede mi?

Son çeyrekte tempo biraz düşse de Adebayo maçın bitimine kadar üretmeye devam etti ve geceyi 83 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle tamamladı.

İSTATİSTİKLERLE 83 SAYILIK PERFORMANS

Adebayo’nun tarihi maçının istatistikleri şu şekilde:

20/43 saha içi isabeti, 7/22 üç sayı, 36/43 serbest atış (NBA rekoru), 9 ribaund, 3 asist, 2 top çalma, 2 blok.

Özellikle 43 serbest atış denemesi ve 36 isabet, NBA tarihinde bir maçta ulaşılan en yüksek serbest atış istatistiklerinden biri olarak kayda geçti.