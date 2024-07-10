Bambus Plajı çekişmesine AKP üyesi de dahil oldu

Haber Merkezi

Antalya’da dünyaca ünlü falezlerin en güzel yerlerinden birinde bulunan Bambus Plajı ile ilgili Muratpaşa Belediyesi ve ihalenin iptali sonucu plajı işletme imkanından mahrum kalan firma arasındaki çekişmeye AKP de dahil oldu. AKP Antalya İl Başkanlığı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Plaja halk adına el koyuyoruz” açıklamasını eleştirerek belediyeyi yeni ihale sürecini beklemeye davet etti.

Konuya ilişkin Muratpaşa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, plajın kullanımı konusunda halk için atılan adımların, belli çevreleri rahatsız ettiği öne sürülerek, AKP Antalya İl Başkanlığı siyasi parti kimliğini unutarak, şirket yetkilisi gibi açıklama yapmakla eleştirildi. Antalya’nın tarihi Bambus Plajı Kasım 2022’de, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye açılmış, Muratpaşa Belediyesi’nin açtığı dava sonucu ihale iptal edilmişti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, plajın birkaç hafta içinde düzenlenerek halkın hizmetine açılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ihalesi iptal edilen firmanın yetkilisine ait olan AKP Plakalı araç, plajın girişine gelerek, belediye araçlarının çalışmasına engel olmuş, daha sonra da belediye araçlarını çekici ile çektirmişti.