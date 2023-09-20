Bamya tarlasında 352 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bamya tarlasında ekili vaziyette 352 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kesmekaya kırsal mahallesinde kenevir bitkisi ekildiği bilgisini aldı.
Mahallede yaşayan E.K. isimli şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, bamya tarlasında arama yapınca 352 kök kenevir bitkisine rastladı.
Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sökülen kenevir ise yakılarak imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.