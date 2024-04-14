Bandırma'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şarampole devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emirhan Keskin (21) yönetimindeki 10 PY 497 plakalı motosiklet, Bandırma-Erdek kara yolunun Mamun Bahçeleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Keskin ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.