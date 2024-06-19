Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki gizli kamera skandalının zanlısı evinde ölü bulundu

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletine bir çanta içine yerleştirilmiş şekilde gizli kamera düzeneği kuran ve tutuksuz şekilde yargılaması devam eden T.Ö., isimli şahıs evinde ölü bulundu. Zanlının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonrasında belli olacak.

Güncel 19.06.2024 18:46 Giriş: 19.06.2024 18:46

Güncelleme: 19.06.2024 18:52 Kaynak: iHA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)