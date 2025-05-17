Bandırma sağanakla yüzleşti, Malta Deresi projesi gündeme geldi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, özellikle Yenimahalle sınırlarında yer alan Malta Deresi ve çevresinde ciddi sorunlara yol açtı. Yaşanan taşkın tehlikesi, geçmiş dönemlerde başlatılan Malta Deresi Projesi’ni yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

Bandırma Belediyesi tarafından önceki dönem Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından "vizyon proje" olarak hayata geçirilen Malta Deresi Projesi’nin, Devlet Su İşleri (DSİ) onayları alınmadan başlatıldığı yönündeki iddialar, sel riskiyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. DSİ tarafından, projenin kurum yetki alanında bulunduğu ve gerekli teknik şartların sağlanmadığına ilişkin resmi uyarıların, dönemin Bandırma Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’na iletildiği öğrenildi. DSİ’nin sunduğu dört temel şartın yerine getirilmemesi durumunda yaşanacak taşkınlarda tüm sorumluluğun belediyeye ait olacağı bildirildi.

Öte yandan projeyi yürüten müteahhit firmanın, belediyeden ödeme alamadığı gerekçesiyle yargı yoluna başvurduğu öğrenildi. Ayrıca belediyenin Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerinde görevli bazı personelin, projeye ilişkin usulsüzlük ve kişisel çıkar iddiaları nedeniyle açığa alındığı bildirildi. Açığa alınan personelin dava süreci ise halen devam ediyor.

Dönemin Belediye Başkanı Tolga Tosun, yaptığı açıklamalarda projenin tüm işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü ve DSİ ile gerekli yazışmaların yapıldığını ifade etmişti. Ancak bugün gelinen noktada, projeye ilişkin hukuki ve idari sorunların yanı sıra sel riski de gündemdeki yerini koruyor.