Bandırma Yeni Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir oto bakım ve onarım atölyesinde yangın çıktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti.



Ekiplerin hızlı ve etkili çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ilgili ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.